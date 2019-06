Le Venoge Festival a dévoilé une programmation éclectique pour sa 25e édition du 21 au 25 août à Penthalaz (VD). Au programme: les rappeurs de Prophets of Rage, la pop de Banarama ou la chanson française d'Amir et de Jenifer. Patrick Juvet sera également de la partie.

Une quarantaine de concerts sont annoncés sur trois scènes différentes. Silver Dust, Skunk Anansie, Sisters of Mercy et Prophets of Rage sont annoncés mercredi soir. Patrick Juvet, Sister Sledge, Bananarama et The Jacksons (les quatre frères de Michael Jackson) se produiront jeudi.

Clean Bandit, Lost Frequencies et The Avener suivront vendredi avant Alice Merton, Dub INC. et IAM, le samedi. Le dimanche après-midi, sera dédié à la chanson française avec Jenifer, Amir et Jérémy Frerot (l'un des Frero Delavega).

Le petit festival qui monte avait attiré plus de 28'000 spectateurs l'an dernier. Il estime avoir "trouvé la bonne formule", écrit-il mercredi dans un communiqué. Désormais seuls des ajustements sont annoncés, même si le budget est en hausse.

Le premier en date est le passage au "cashless": c'en est désormais fini de l'argent liquide au festival. Le public sera muni d'un bracelet électronique qu'il pourra recharger en tout temps, ainsi que récupérer le solde à la fin du festival. Pour les organisateurs, l'objectif est d'éviter les attentes au bar ou devant les stands.

Autre nouveauté: une troisième scène baptisée "Venoge swiss talent" est dédiée aux artistes régionaux. Elle accueillera notamment Phanee de Pool et Velvetfish.

