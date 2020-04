L'autorité des transports de Londres a pris de nouvelles mesures en vue de protéger les conducteurs des célèbres bus rouges de la capitale britannique. Ceux-ci ont observé une minute de silence pour honorer leurs 20 collègues emportés par le nouveau coronavirus.

A partir de lundi, les passagers ne pourront ainsi plus monter à bord de ces bus par la porte avant, une mesure "très bienvenue", pour Pete Kavanagh, du syndicat Unite à Londres. "Nous avons perdu des membres de la famille des salariés des bus ces derniers jours, nous refusons d'en perdre davantage", a-t-il ajouté.

Le maire travailliste Sadiq Khan, dont le père était conducteur de bus, a rendu hommage aux victimes. "Cela me brise le coeur que 20 chauffeurs de bus de Londres aient perdu la vie à cause du #COVID19. Cela aurait très bien pu être mon père et ses amis", a-t-il déclaré sur Twitter. "Nos employés des transports sont des héros et nous devons faire tout notre possible pour les protéger", a-t-il ajouté.

L'édile s'est joint à la minute de silence à laquelle a appelé Unite, qui réclame davantage d'équipements de protection pour les 20'000 conducteurs de bus et autres employés des transports. Le maire de Londres presse également le gouvernement de préconiser le port du masque par les passagers dans les transports. Cette idée a dans le passé suscité le scepticisme du gouvernement, qui affirme néanmoins à présent l'étudier.

