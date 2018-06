Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 juin 2018 17:31 01. juin 2018 - 17:31

Une telle scène ne pourra plus se produire dès 2019. La nouvelle réglementation de la SUVA prévoit le port obligatoire du t-shirt ainsi que d'un casque avec protège-nuque. Des mesures déconnectées de la réalité pour les entrepreneurs (image symbolique).

Dès 2019, les employés travaillant à l'extérieur devront entre autres porter un casque de chantier avec protège-nuque. Cette nouvelle réglementation, élaborée par la SUVA, est irréaliste, dénoncent les entrepreneurs. Ils en appellent à la responsabilité individuelle.

La protection des collaborateurs contre un fort ensoleillement est un thème important, écrit vendredi la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) dans un communiqué. Avec ses nouvelles mesures, la SUVA "passe à côté du but". Ces dispositions sont "très éloignées de la réalité" et peuvent s'avérer contre-productives, avance la faîtière.

Les entrepreneurs demandent à la SUVA "qu'elle renonce à ses directives inutiles de protection contre le fort ensoleillement". La SSE se montre en revanche favorable à "une protection contre les rayons UV tenant compte du contexte pratique". La faîtière attend aussi de la SUVA qu'elle continue d'associer les branches concernées dans l'élaboration de solutions.

Mercredi, la SUVA avait enjoint les employeurs à prendre leur responsabilité en matière de cancer de la peau. Chaque jour en Suisse, trois nouveaux cas de cancer de la peau liés à une exposition dans le cadre professionnel sont diagnostiqués, expliquait la SUVA, justifiant ainsi l'introduction de mesures obligatoires dès janvier 2019.

Outre le port d'un casque de chantier muni d'un protège-nuque et d'une visière frontale, ces mesures incluent notamment de toujours porter un t-shirt, y compris pendant les mois les plus chauds, et d'appliquer régulièrement de la crème solaire. Cette dernière, de même que les équipements de protection doivent être fournis par les employeurs, indique la SUVA.

