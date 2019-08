La société immobilière PSP Swiss Properties a connu une évolution favorable lors des six premiers mois de l'année, enregistrant même un bénéfice net largement au-dessus des prévisions.

Le revenu des loyers a atteint 145,0 millions de francs (+4,5%) tandis que le bénéfice net a augmenté de plus de 63% à 258,8 millions de francs, selon un communiqué paru jeudi.

Ce bond est dû principalement à "l'appréciation du portefeuille et à la libération d'impôts différés dans le contexte de taxes réduites dans les cantons de Genève et de Bâle-Ville". Une augmentation des revenus locatifs et de plus faibles dépenses ont aussi contribué à l'amélioration des résultats.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisations s'est apprécié de près de 7% à 125,7 millions.

Le produit des loyers et l'Ebitda s'inscrivent dans la fourchette des attentes, tandis que le bénéfice net explose les estimations (consensus AWP à 193,0). Fin juin, le taux de vacance affichait 4,0% (fin 2018: 5,0%).

Pour 2019, la direction table sur un Ebitda hors revalorisation de plus de 250 millions, contre juste cette somme auparavant. Elle planifie aussi un taux de vacance maintenu à 4% pour l'année.

