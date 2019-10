KEYSTONE/AP KCNA via KNS

La Corée du Nord a tiré mercredi de nouveaux "projectiles" en direction de la mer du Japon, a annoncé l'état-major sud-coréen. Un des missiles semble avoir pénétré dans la zone économique exclusive du Japon, selon Tokyo.

Les tirs sont partis de la ville portuaire nord-coréenne de Wonsan, a ajouté l'état-major sud-coréen, sans fournir plus de renseignements, mais en utilisant un terme par lequel elle qualifie généralement les missiles balistiques de courte portée.

La Corée du Nord a multiplié les essais d'armes depuis le mois d'août. Le dernier test remontait au 10 septembre.

Pyongyang avait pourtant annoncé mardi la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire avec Washington. Les pourparlers bilatéraux entre Washington et Pyongyang sont dans l'impasse depuis l'échec du second sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Hanoï en février.

