14 octobre 2018

"Cela ne sera pas le même match qu'à Saint-Gall. L'Islande a retrouvé une grande partie de ses moyens." Ce n'est pas une partie de plaisir qui attend Petkovic et son équipe lundi.

"Nous n'aurons eu qu'un seul entraînement depuis vendredi pour préparer cette rencontre, explique Vladimir Petkovic. Le timing est donc extrêmement serré, mais il ne doit pas nous servir d'excuse. Nous devons être prêts à faire face à une telle situation."

Le "Mister" n'a rien dévoilé quant à ses intentions. Il n'en demeure pas moins que la titularisation d'Yvon Mvogo est acquise. Il semble aussi que Mario Gavranovic, buteur à Reykjavik lors de la dernière victoire de l'équipe de Suisse en Islande en 2012 et bien sûr vendredi à Bruxelles, devrait débuter à la pointe de l'attaque même si Haris Seferovic bénéficie de la confiance presque aveugle du sélectionneur. Mais après sa performance de vendredi contre la Belgique, le conserver dans le onze de départ semble improbable.

Présent aux côtés de Vladimir Petkovic pour cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Xherdan Shaqiri s'est porté au secours de Haris Seferovic à la question de savoir si la Suisse avait besoin d'un Romelu Lukaku pour gagner des grands matches.

"Cette question n'a pas de sens, affirme le joueur de Liverpool. Nous avons des attaquants de valeur dans notre équipe. N'oubliez pas que nous avons affronté à Bruxelles l'équipe qui figure à la première place du classement FIFA et que la tâche qui leur était dévolue n'était pas évidente. Non, nous n'avons pas besoin d'un Lukaku d'autant plus que nous avons des attaquants au sein de la relève qui vont bientôt mettre le nez à la fenêtre."

