L'équipe de Suisse s'est réunie lundi à Lausanne sans Granit Xhaka, resté auprès de son épouse qui vient d'accoucher. Le capitaine d'Arsenal ne rejoindra la délégation que mercredi.

Ce sera à la veille du départ pour Copenhague où attend un Danemark sous pression dans ces éliminatoires de l'Euro 2020. Une campagne que la Suisse pourrait plier dès ce mois d'octobre et, donc, avant les deux dernières rencontres de novembre contre la Géorgie et à Gibraltar.

L'équipe nationale, si elle s'impose tant samedi au Danemark que le mardi suivant à Genève contre l'Irlande, sera de facto mathématiquement qualifiée pour l'Euro à deux journées de la fin. Ce qui, avec huit parties au total, serait une belle performance.

Même si les deux matches à venir promettent leur lot de difficultés, Vladimir Petkovic et ses joueurs peuvent les aborder sans surplus de pression. Car ils n'ont toujours pas perdu de terrain sur leurs concurrents directs (contre lesquels ils ont à chaque fois fait match nul) ni de points face aux autres pays de ce groupe D (succès à Tbilissi et contre Gibraltar). Au contraire du Danemark, dont le 0-0 en Géorgie le mois passé est plus que problématique.

C'est donc avec confiance et excitation que les Suisses ont lancé leur préparation, sous le doux soleil lausannois. Au petit trot aussi, huit joueurs s'étant entraînés individuellement lundi soir sans fouler la pelouse d'une Pontaise ouverte au public. Des spectateurs - environ 200 - qui ont pris du plaisir à voir les quatorze internationaux présents (mais pas tous tout le temps) travailler face au but pour soigner ce manque d'efficacité, l'objectif considéré comme prioritaire par le Mister lors de ce rassemblement.

