Avec 29,2 millions de litres produits, l’année viticole vaudoise 2018 a été faste, dépassant la moyenne 2007-2017. L’espace dédié aux cépages rouges s’est étendu, mais le chasselas reste le roi incontesté du vignoble vaudois avec 60% de la surface viticole.

Le millésime vaudois 2018 se compose de 20,9 millions de litres de vin blanc, dont 93 % de Chasselas, et de 8,3 millions de litres de vin rouge. Les conditions météorologiques idéales de l’été ont permis d’atteindre des taux de sucre exceptionnels, écrit Statistique Vaud mardi dans un communiqué.

Avec un total de 86 degrés Oechslé, le résultat cantonal moyen est six degrés plus élevé que la moyenne 2007-2017. Cépage peu sucré, le chasselas offre un résultat de 83 degrés Oechslé, le 2e résultat le plus élevé après celui de 2015. S’agissant des rouges, 2018 est la meilleure des 30 dernières années tant pour le gamay que pour le pinot noir, avec respectivement 96 et 103 degrés Oechslé.

Stabilité du vignoble

En moyenne en 2018, un mètre carré de vigne a donné 0,77 litre de vin, soit environ 5% de plus que la moyenne des dix dernières années. Plus de la moitié de la production vaudoise est issue des vignobles de la Côte.

En ajoutant Lavaux qui en concentre un quart, les rives du Léman regroupent trois quarts de la production vaudoise. Avec le Chablais (17%), la partie sud du canton concentre plus de 90% de la production. Les régions plus au nord, côtes de l’Orbe, Bonvillars et Vully, se partagent le solde.

Malgré un développement urbain important et une forte croissance démographique, la surface viticole est restée stable ces 25 dernières années. Vaud est le second canton suisse, derrière le Valais, avec un total de 3805 hectares de vignes (moins de 5% de la surface agricole totale). Il arrive en première position en termes de surface de blanc et notamment de chasselas.

