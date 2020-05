Trois joueurs suisses seulement ont eu l'honneur de soulever la tant convoitée Coupe d'Angleterre. Philippe Senderos avait rejoint le "pionnier" Stéphane Henchoz dans l'histoire le 21 mai 2005.

Cette finale, disputée à Cardiff, fut historique. Opposant les "Gunners" d'Arsène Wenger aux "Red Devils" d'Alex Ferguson, elle fut la première à se jouer lors de la terrible séance des tirs au but. Et à ce petit jeu-là, c'est Arsenal qui s'est imposé (5-4), alors que le score était de 0-0 après les prolongations.

L'homme du match fut le portier d'Arsenal Jens Lehmann. L'Allemand a causé le désespoir de Manchester United pendant les quelque 120 minutes de jeu, alors que son équipe était largement dominée (8 tirs au but à 1 et 12 corners à 1 pour ManU). Il a ensuite détourné le deuxième penalty mancunien, botté par Paul Scholes.

L'autre héros de cette partie se nomme Patrick Vieira. Le champion du monde et champion d'Europe français, capitaine des "Gunners", disputait alors son dernier match avec Arsenal, après dix ans de bons et loyaux services. Il n'a pas tremblé au moment de frapper son tir au but, qui a offert à son équipe la 10e de ses 13 "FA Cups".

Parmi les stars

Philippe Senderos, lui, n'avait forcément pas eu à s'exprimer durant cette séance de penalties. Arsenal, dont la rivalité avec Manchester United était alors immense, possédait suffisamment d'atouts offensifs (Bergkamp, Fabregas, van Persie, Ljungberg) pour faire trébucher des "Red Devils" emmenés par le duo Ronaldo/Rooney.

Aligné durant l'intégralité de la finale, Philippe Senderos n'aurait d'ailleurs jamais imaginé se retrouver sur la pelouse lorsqu'il avait entamé l'exercice 2004/2005. Le défenseur central n'avait alors que 19 ans, et il tentait de se faire une place au sein d'une équipe qui avait terminé le championnat 2003/2004 invaincu.

Titularisé pour la première fois en Premier League le 4 janvier 2005, le Meyrinois s'est toutefois rapidement fait une place grâce notamment à sa solidité dans les duels et le jeu de tête. Il fut d'ailleurs préféré à Sol Campbell, membre du All Star Team du Mondial 2002, pour cette finale de Coupe d'Angleterre 2005.

Freiné par les blessures

Champion d'Europe M17 en 2002, Philippe Senderos n'a pas pleinement confirmé les promesses nées durant cet exercice 2004/2005, souvent freiné par les blessures, N'empêche que l'international aux 57 sélections et 5 buts en équipe nationale s'est construit une magnifique carrière conclue en décembre dernier.

Le Genevois a également porté les couleurs de l'AC Milan, de Valence, des Glasgow Rangers, de Servette ou de Grasshopper. Et personne n'oubliera son visage ensanglanté après son but inscrit de la tête face à la Corée du Sud lors de la Coupe du monde 2006. Une réussite qui avait ouvert les portes des 8es de finale à la Suisse.

