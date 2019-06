Le Grand Conseil fribourgeois a subi une vague de démissions en juin. Quatre députés ont décidé de renoncer à leur mandat en cours de législature, dont le président sortant Markus Ith (PLR), qui veut donner du temps à l'association Avenir Pays des Trois Lacs.

Markus Ith, 47 ans, a annoncé mardi sa démission à l'occasion du début de la session de juin du Grand Conseil. Il souhaite "se concentrer davantage à d’autres projets au niveau professionnel", selon le communiqué de son parti.

Ancien chef du groupe libéral-radical (PLR), l'élu lacois de Morat siège au sein du législatif cantonal depuis pratiquement 18 ans.

Direction les Trois Lacs

Markus Ith a constitué l'une des personnalités importantes du PLR fribourgeois au cours de la dernière décennie. Outre la présidence du Grand Conseil et diverses fonctions en vue, il avait porté les couleurs du PLR dans la course au Conseil d’Etat en 2011. Plus récemment, il a pris la direction de la nouvelle association Avenir Pays des Trois Lacs, créée début avril.

Cette dernière veut permettre à la région des Trois Lacs (lacs de Neuchâtel, de Bienne et de Morat) d'être davantage entendue sur le plan suisse. L'association réunit des communes issues des cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, de Berne et de Soleure, avec l'idée de trouver un équilibre des intérêts entre les centres économiques et les zones rurales.

Trois autres démissions

Début juin, par ailleurs, les députés démocrate du centre (UDC) Sébastien Frossard et socialiste (PS) Philippe Savoy (Corpataux) avaient annoncé démissionner de leur poste de député, pour des motifs personnels pour le premier et professionnels pour le second. Le PLR René Kolly (64 ans) les avait précédés, motivant sa décision par sa volonté de céder la place à la jeunesse.

