13 novembre 2009

Genève - Quatre anciens élèves du Collège Calvin, à Genève, se sont retrouvés sur le banc des accusés du Tribunal de police. Ils devaient répondre de lésions corporelles par négligence pour un bizutage qui a mal tourné. Ils ont demandé leur acquittement.

Les faits se sont déroulés en décembre 2004. Les accusés, âgés à l'époque de 18, 19, 20 et 22 ans, membres de Gymnasia Genevensis, avaient organisé le "baptême" de trois jeunes de 16 ans.

Le bizutage, aux forts relents d'alcool, a dégénéré. Après avoir bu une chope remplie de bière, de vin et de vodka, l'un des jeunes, nu et dégoulinant d'un mélange d'oeufs et de farine, s'écroule. Deux des accusés lui viennent en aide, mais l'adolescent leur glisse des mains. En tombant, il s'ouvre le ventre sur des morceaux de verre.

Pour l'avocat d'une victime Robert Assaël, les accusés sont tous responsables. "Un baptême n'est pas un blanc seing donné à ses organisateurs".

"La seule erreur que j'ai faite c'est d'avoir fait confiance à ces gens", a expliqué le jeune homme. Ce dernier été déçu du comportement des accusés, qui ne lui ont présenté aucune excuse sincère. "On m'a demandé de ne pas parler de l'affaire, de l'enterrer".

Les quatre accusés sont tous issus d'un milieu aisé. Il aura fallu cinq ans de procédure pour que l'affaire passe en jugement. Un délai qui n'a pas manqué d'étonner M.Barillon. Pour lui, "un an aurait suffit". L'avocat a également été surpris qu'à l'audience, le siège du ministère public soit resté désespérément vide.

