Ce contenu a été publié le 8 juillet 2018 14:48 08. juillet 2018 - 14:48

Quatre des 13 jeunes coincés dans une grotte en Thaïlande ont d'ores et déjà été secourus. Deux d'entre eux "se trouvent actuellement à l'hôpital de campagne installé près de la grotte", a déclaré un responsable des secours.

Les deux autres ont "atteint la troisième chambre", où est installée la base de secours. Ils "pourront sortir à pied", a annoncé Kongcheep Tantrawanit, porte-parole du ministère de la Défense.

Au total, douze garçons, membres d'une équipe de football junior, et leur jeune entraîneur ont été pris au piège dans la grotte inondée de Tham Luang dans le nord de la Thaïlande.

L'opération de sauvetage a été enclenchée dimanche en début de journée. Treize plongeurs étrangers et cinq membres des commandos d'élite de la marine thaïlandaise participent à l'opération de récupération des adolescents à travers des galeries étroites et submergées. Certains n'ont que 11 ans et d'autres ne sont pas de bons nageurs.

