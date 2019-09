Au moins quatre personnes sont mortes en Indonésie après un puissant séisme de magnitude 6,5 qui a secoué jeudi l'archipel des Moluques, dans l'est du pays, et fait des dégâts matériels modérés, ont indiqué les autorités.

La secousse a endommagé de nombreux bâtiments, dont une université, et provoqué un glissement de terrain, a précisé l'agence locale de gestion des catastrophes.

Deux personnes ont été tuées par la chute de débris, tandis qu'une femme est morte dans un accident de moto en voulant s'enfuir, selon un porte-parole de l'agence. Les autorités avaient indiqué dans un premier temps que la victime de l'accident était un homme. Une autre personne est portée disparue après un glissement de terrain.

Le séisme de magnitude 6,5, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), dont l'épicentre a été détecté à 37 kilomètres au nord-est d'Ambon dans la province des Moluques, s'est produit à 08h46 heure locale (01h46 heure suisse).

Il a été suivi de dizaines de répliques, déclenchant la panique chez les habitants qui ont fui vers les hauteurs.

"L'impact a été ressenti à travers Ambon et dans les environs", a expliqué Rahmat Triyono, un responsable de l'Agence de météorologie, du climat et de géophysique (BMKG). "Cela ressemblait à un camion qui passe à côté d'une maison, les lampes suspendues ont commencé à se balancer".

Des images d'Ambon, ville de quelque 400'000 habitants, montrent des pans de murs tombés, des gravats et des fissures sur des bâtiments.

"Je dormais avec ma famille quand tout d'un coup la maison a commencé à s'ébranler", a dit un correspondant de l'AFP à Ambon. "Le séisme a été réellement très puissant. Nous avons fui à l'extérieur et nous avons vu nos voisins faire la même chose. Tout le monde paniquait."

Le responsable local de l'agence, Oral Sem Wilar, a appelé la population au calme. "Les gens ont paniqué et ont commencé à évacuer certaines localités, mais nous leur disons qu'il n'y a pas de raison de paniquer puisqu'il n'y a pas d'alerte au tsunami", a-t-il indiqué à l'AFP.

"De nombreux habitants craignaient un tsunami et donc se sont réfugiés en hauteur. La plupart des maisons ici sont sur la plage", a témoigné Clementine Mataheru, une habitante du village d'Hunud, dans la périphérie d'Ambon.

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique. L'archipel compte plus de 100 volcans actifs.

L'année dernière, fin septembre, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami sur l'île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus.

Et en 2004, un tsunami avait tué 220'000 personnes dans la région de l'océan Indien, dont 170'000 en Indonésie, au lendemain de Noël. Il avait été déclenché par un séisme de magnitude 9,1 au large de la côte de Sumatra.

