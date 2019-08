Depuis juillet 2018, l'Iswap intensifie ses attaques contre les bases militaires du Nord-Est du Nigeria Et ces dernières semaines, les combattants de l'Iswap ont renforcé leur présence dans des zones proches de la frontière avec le Cameroun.

Quatre soldats ont été tués dimanche dans le nord-est du Nigeria lors d'une attaque attribuée à des djihadistes affiliés au groupe Etat islamique (EI), a-t-on appris auprès de deux sources militaires. Les assaillants se sont aussi emparés de deux mitrailleuses.

Les faits se sont produits dans le village de Mogula, près de la frontière avec le Cameroun. "Nos troupes ont été attaquées par des terroristes de l'Iswap à Mogula dans une embuscade au cours de laquelle nous avons perdu quatre soldats", a déclaré un officier sous couvert de l'anonymat. L'Iswap est le groupe de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest, issu d'une scission de Boko Haram.

Un second officier a fourni le même bilan et a indiqué que les djihadistes avaient pris deux pick-up de l'armée mais avaient dû les abandonner car ils les ralentissaient dans leur fuite en raison du mauvais état de la route. "Mais ils ont démonté les mitrailleuses anti-aériennes des deux véhicules et les ont emportées", a-t-il ajouté.

Plus de 27'000 morts

En dix ans, le conflit a fait plus de 27'000 morts et environ deux millions de déplacés ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.

La crise s'est complexifiée en 2016, où une scission au sein de Boko Haram a vu émerger l'Iswap, un groupe qui a prêté allégeance au chef de l'EI, Abou Bakr al-Baghdadi. Depuis juillet 2018, l'Iswap intensifie ses attaques contre les bases militaires du Nord-Est.

Et ces dernières semaines, les combattants de l'Iswap ont renforcé leur présence dans des zones proches de la frontière avec le Cameroun, un secteur contrôlé par les hommes fidèles au leader historique de Boko Haram, Abubakar Shekau.

