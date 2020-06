Comment Servette digérera la crise? Meilleurs représentants romands de Super League, les Grenat étaient dans une très bonne dynamique avant l'interruption. Peuvent-ils la retrouver?

Il y a comme un saut dans l'inconnu à la Praille. Le Servette séduisant et redoutable du début d'année est-il toujours d'actualité? Autrement dit, sera-t-il capable de conserver sa quatrième place qualificative pour l'Europa League dans une configuration bien différente?

"Aujourd'hui, nous allons jouer treize matchs compressés sur un mois, c'est un mini-tournoi, prévient Alain Geiger. Alors partir la fleur au fusil, cela me paraît irréaliste. D'autant que ça va être très difficile de jouer sans public." Pour l'entraîneur servettien, cela se jouera surtout sur le mental: "Il faut que l'on retrouve cet esprit combatif et cette générosité qui nous animaient."

Tout ne parle pas encore en faveur des Grenat. Samedi, dans l'enceinte vide du Stade de Genève, ils ont perdu 3-0 contre Neuchâtel Xamax. Ce n'est pas dramatique pour un premier match, avec de nombreux cadres au repos (Frick, Rouiller, Ondoua, Stevanovic...), mais cela rappelle qu'ils n'ont pas toutes les garanties possibles. En termes d'effectif, notamment, avec plusieurs joueurs en fin de contrat au 30 juin.

Park parti, quid des autres?

On le sait, Jung-Bin Park a déjà annoncé son départ vendredi. Cela a été confirmé par le club genevois. "Nous lui avions fait une bonne offre, en faisant des efforts, mais cela n'a pas été possible de trouver un accord", précise le président grenat Pascal Besnard. Arrivé en octobre, le Coréen a disputé six matchs connaissant une réussite presque insolente (quatre buts, deux passes décisives). Il ne revêtira plus le maillot servettien.

Sébastien Wüthrich et Steven Lang connaîtront le même sort. Pour les autres interrogations, elles pourraient être levées à court terme. Plusieurs éléments négocient pour que leur bail soit prolongé d'un mois afin de terminer le championnat. "Il y a le souhait d'avoir le meilleur contingent possible pour finir la saison, affirme Besnard. Il y aura donc certaines prolongations, mais la réflexion est de savoir ce qu'on veut pour l'avenir de Servette." Parmi les joueurs concernés, on retrouve notamment Dennis Iapichino et Alex Schalk, dont l'apport est non-négligeable. Servette doit-il les garder en vue de la saison prochaine? C'est le noeud du problème, sportif et financier.

"Les jeunes auront leur chance"

Une solution, du moins transitoire, sera bienvenue. Car la profondeur d'effectif n'est pas le point fort des Genevois, on l'a vu samedi. En 2020, Geiger a tourné avec une quinzaine de joueurs, bien loin des tâtonnements de l'automne lorsque beaucoup d'éléments avaient eu leur opportunité. Indéniablement, il faudra creuser et parfois ressortir certains éléments du "placard". "Je ne sais pas encore comment je vais procéder, admet l'entraîneur. Il faudra accorder de l'importance à la régénération. Mais nous comptons aussi sur les jeunes, ils auront leur chance." Excepté Ricardo Alves (18 ans), aucun produit de la formation servettienne n'a connu sa première apparition professionnelle cette saison.

Se pose aussi la question du jeu. "On ne va pas changer nos principes parce qu'il y a eu une longue pause", lance le capitaine Anthony Sauthier. Sauf que le Servette du début d'année était celui de l'intensité et de la verticalité. Il était capable de courir beaucoup, vite et longtemps. Une approche pas forcément compatible avec le rythme effréné que propose le calendrier de la fin de saison. "Peut-être faudra-t-il inventer d'autres manières de jouer", plaisante à moitié Geiger.

Contre Xamax, Servette s'est présenté dans un 4-4-2 à plat, certes équilibré en première période, mais qui manquait terriblement de création. "Il ne faut pas trop tirer d'enseignements, élude le coach. Nous essayons encore de nous adapter à ce nouveau monde d'après Covid-19." Pour performer, le Servette d'après devra tout de même garder certains attributs de celui d'avant.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet