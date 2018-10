Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 6 octobre 2018 11:16 06. octobre 2018 - 11:16

La foire d'automne de Lucerne, plus connue sous le nom de "Lozärner Määs", a ouvert ses portes samedi matin. Près de 350'000 visiteurs sont attendus pendant deux semaines jusqu'au 18 octobre.

La "Määs" a démarré par un coup de canon qui a projeté en l'air 500 jetons gratuits pour le Luna Park. Celui-ci est doté d'une nouvelle grande roue, la "Swisswheel", la plus grande de Suisse, installée sur la place devant le palais de la culture et des congrès (KKL), ont indiqué les organisateurs. Elle dispose de 36 cabines fermées, dont une de luxe.

Une course dans cette dernière, qui compte quatre place, coûte 120 francs et dure une demi-heure. Une bouteille de champagne et une atmosphère tamisée sont comprises dans le prix. Une tour de 80 mètres de hauteur offre pour sa part une belle vue sur la ville. Les visiteurs se voient aussi proposer divers produits dans 100 maisonnettes en bois.

