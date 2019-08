Le Colombien Nairo Quintana (Movistar) a remporté légèrement détaché la 2e étape du Tour d'Espagne entre Benidorm et Calpe sur 200 km, une étape pourtant dévolue aux sprinters.

Quintana s'est imposé avec 5'' d'avance sur l'Irlandais Nicolas Roche et le Slovène Primoz Roglic. Le maillot rouge, le Colombien Miguel Angel Lopez ne figurait pas dans le groupe de six échappés qui s'est dessiné dans la dernière difficulté de la journée. L'échappée royale était composée en plus de Fabio Aru, de Rigobert Uran et Mikel Nieve.

Quintana avait déjà remporté une étape du Tour de France cette année à Valloires. Il compte également une Vuelta (2016) à son palmarès.

Au classement général, Nicolas Roche (Sunweb) a pris le maillot rouge de leader avec 2'' d'avance sur Quintana. L'Irlandais avait déjà porté le maillot de leader une journée sur la Vuelta en 2013.

Tombé la veille dans le contre-la-montre, Roglic a montré qu'il n'était pas touché. Il se retrouve déjà à la 6e place du classement général à 36'' de Roche.

Lundi, la 3e étape mènera les coureurs de Ibi à Alicante sur 188 km. Le profil plat devrait cette fois être favorable aux sprinters.

