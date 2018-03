Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

17 février 2018

La construction du Pavillon de la danse à Genève pourrait être freinée dans son élan. Après un vote d'un crédit de 11 millions de francs il y a une dizaine de jours au Conseil municipal, un référendum a été lancé.

Les initiants devront trouver 4000 signatures d'ici le 27 mars pour aboutir à une votation sur cette opposition révélée en ligne vendredi soir par la Tribune de Genève et dont l'ats a pu vérifier la notification à la Mairie. La demande d'autorisation de construire n'avait provoqué aucune obstruction.

Le président du Conseil municipal Jean-Charles Lathion a dit samedi à l'ats "avoir été très étonné" par ce référendum. L'enveloppe avait été approuvée par 52 oui, contre 21 non et une abstention.

Pour satisfaire les riverains, la durée du Pavillon n'a été prévue que pour sept ans. Les travaux devraient commencer dans une année et le site être inauguré début 2020. Structure en bois, démontable et transportable, le Pavillon doit regrouper une salle de 220 places, un espace d'accueil pour le public ainsi que des locaux administratifs et techniques.

Ce lieu temporaire sera géré par l'Association pour la danse contemporaine (ADC). Une Maison de la danse devait voir le jour à Lancy, mais le crédit, attaqué par voie référendaire, avait été refusé dans les urnes en 2006.

