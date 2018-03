Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 mars 2018 15:55 12. mars 2018 - 15:55

Au terme d'importants travaux de rénovation, le Musée historique de Lausanne (MHL) rouvre ses portes. Le public est invité à découvrir le nouveau visage de l'institution qui fête cette année son centenaire lors des journées inaugurales des 20, 21 et 22 avril.

"Fondé en 1918, redéployé en 1990, le musée a vécu son premier siècle. On tourne la page et on entame un chapitre totalement nouveau, presque révolutionnaire", a déclaré son directeur Laurent Golay lundi devant la presse.

"On propose une nouvelle manière d'appréhender l'histoire de la ville, y compris contemporaine. L'exposition permanente sera thématique et non plus chronologique", a expliqué Laurent Golay. Ses onze sections seront déclinées autour d'un fil rouge, les métamorphoses urbaines.

Le syndic de Lausanne Grégoire Junod a déclaré sa fierté d'ouvrir ce qu'il considère comme un nouveau musée. "La Ville a investi neuf millions, dont une partie pour le bâtiment, mais également beaucoup pour la scénographie. Le musée n'a plus rien à voir avec ce ce qu'il était avant", a-t-il noté.

Neuer Inhalt Horizontal Line