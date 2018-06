Les conseillers d'Etat valaisans Frédéric Favre, Christophe Darbellay et Roberto Schmidt (de g. à dr.) ont présenté mardi le plan gouvernemental de réforme de la caisse de pension. La garantie de l'Etat va disparaître et les employés toucheront moins de rente à moins de travailler plus longtemps.

ats/Pierre Berclaz

(sda-ats)