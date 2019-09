Les régions de Suisse ne sont pas égales face au bostryche. Mais globalement, la situation reste tendue en forêt, ce qui entraîne une forte pression sur les prix, d'après la Commission fédérale du marché du bois (CMB).

Les cantons de la partie nord du Plateau et du Jura jusqu’en Thurgovie ont toujours d’importantes quantités de bois bostryché, dont seule une partie est commercialisable. En Suisse romande au sud de Fribourg ainsi que dans les régions à plus haute altitude en Suisse centrale et orientale, les populations de bostryches sont nettement moins importantes et les marchés moins surchargés, écrit lundi la CMB dans un communiqué.

Vu la forte pression sur les prix que cette situation a engendrée ces derniers mois, les partenaires de la filière groupés au sein de la CMB se sont mis d’accord sur une baisse des prix, de 3 à 10 francs par stère en fonction de l’assortiment. Aucune recommandation concrète n’est donnée pour le hêtre.

Fortement desséchés et morts, les arbres de cette espèce ne peuvent guère être transformés en sciages ou imprégnés comme traverses. Une grande quantité de ces hêtres est par conséquent transformée en bois d’énergie, précise la CMB.

Dans son communiqué, la commission relève que propriétaires forestiers et scieurs attendent de la part des autorités fédérales et cantonales une action déterminée concernant les mesures de protection forestière et la reforestation. A commencer par la saisie coordonnée des dégâts et l’harmonisation des mesures par-delà des frontières cantonales, souligne la CMB.

Neuer Inhalt Horizontal Line