Ce contenu a été publié le 8 octobre 2018 18:19 08. octobre 2018 - 18:19

Les polices suisse, autrichienne et danoise ont résolu une série de braquages commis par les Pink Panthers. De 2016 à avril 2018, le groupe a volé pour près de sept millions d'euros de biens. Des quatorze auteurs présumés, sept sont en détention et un a été condamné.

Les faits concernent six braquages violents et une tentative ayant eu lieu en Autriche, au Danemark et en Suisse, dans le canton des Grisons, a indiqué lundi à Vienne le ministère autrichien de l'Intérieur, tirant le bilan de l'enquête internationale. Parmi les auteurs suspectés se trouvent des citoyens serbes et monténégrins.

Le travail d'équipe avec les autorités des Etats des Balkans a été décisif. Les enquêteurs autrichiens ont rassemblé des connaissances considérables concernant les Pink Panthers. L'Autriche est la cible de braquages de leur part depuis 2008, a précisé Franz Lang, directeur de la police criminelle autrichienne.

Braquage dans les Grisons

Peter Goldgruber, secrétaire général du ministère de l'Intérieur autrichien, a parlé d'un "succès d'importance internationale". En collaboration avec Interpol, les autorités des polices suisses, autrichiennes, danoises, hongroises et serbes ont permis le succès de "l'Opération Clockwork" (horloge).

Le 3 avril dernier, un braquage a été commis à Samnaun, dans les Grisons, tout près de la frontière autrichienne. Les criminels ont attaqué une bijouterie, volant pour plus de 3 millions de francs. Quatre ont été arrêtés, dont un avait déjà participé à une attaque en Autriche.

Le groupe des Pink Panthers compte plus de 200 membres. Spécialisé dans les braquages, il compte à son actif depuis les années 1990 des actions en Europe, aux USA, au Japon et aux Emirats arabes unis.

