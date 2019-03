A l'élection du gouvernement zurichois, tous les élus sortants semblent sur la bonne voie, selon des résultats provisoires. Les chiffres semblent a priori favorables aussi pour la nouvelle candidate UDC. En revanche, le 2e siège PLR est menacé par les Verts.

Après le dépouillement des premières communes, Natalie Rickli (UDC) occupe la 7e place, devancée par le candidat des Verts Martin Neukom (6e). Et pour l'instant, et c'est une surprise, le candidat PLR Thomas Vogel se retrouve à la 8e place, éliminé. Du côté des sortants, les deux socialistes Mario Fehr et Jacqueline Fehr sont en tête. Ils devancent Ernst Stocker (UDC), Silvia Steiner (PDC) et Carmen Walker Späh (PLR).

Tous les autres candidats sont loin derrière. Le Conseil d'Etat zurichois sortant est composé de deux UDC, deux libéraux-radicaux, deux socialistes et une démocrate-chrétienne. Le ministre UDC des infrastructures Markus Kägi et le ministre de la santé Thomas Heiniger (PLR) ne se représentent pas pour un quatrième mandat.

Le parti de droite conservatrice avait désigné la conseillère nationale Natalie Rickli pour tenter de succéder à M. Kägi. L'autre fauteuil laissé vacant s'annonçait plus disputé, selon un récent sondage publié dans la NZZ. Président du groupe libéral-radical au Grand Conseil, Thomas Vogel, âgé de 47 ans était talonné par le député vert Martin Neukom, 32 ans, pourtant peu connu.

S'agissant des élections au Grand Conseil, la mobilisation dans la rue en faveur du climat de ces dernières semaines semble profiter aux Verts et Vert'libéraux: après 35 des 176 communes recensées, les Vert'libéraux dépassent de 5,6% le résultat d'il y a quatre ans et les Verts de 3,2%. L'UDC, en revanche, semble perdre des plumes: environ 4,5% de sièges en moins.

