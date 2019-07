L'ouragan Barry a été rétrogradé en tempête tropicale. Il charrie des trombes d'eau et a atteint samedi en milieu de journée les côtes de la Louisiane, ont annoncé les services météorologiques américains.

Barry a touché le rivage à Intracoastal City, à l'ouest de la ville de Morgan City et à 265 kilomètres de la Nouvelle-Orléans, la première métropole de cet Etat du sud des Etats-Unis, a précisé le Centre national des ouragans. Le risque d'une dangereuse montée des eaux et d'inondations causées par les précipitations diluviennes reste d'actualité, a-t-il ajouté.

Des vents à 120 km/h

Barry s'était transformé en ouragan samedi matin. "Des dangereuses montées des eaux, de fortes pluies et vents sont en cours sur la côte du centre-nord du Golfe" du Mexique, ont prévenu les météorologues dans leur bulletin d'information de 15h00 GMT (17h00 en Suisse).

L'ouragan de catégorie 1 soufflait alors à 120 km/h, soit juste au-dessus de la limite pour entrer dans la grande cour des ouragans (119 km/h). C'est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, qui va de juin à novembre.

Inondations

Avant même son arrivée, il provoquait déjà samedi matin des inondations en particulier sur les côtes dont plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. Barry charrie "une extraordinaire quantité d'humidité" qui présente "un potentiel de fortes pluies" jusque dans le nord des Etats-Unis, a prévenu Ken Graham, directeur du Centre national des ouragans (NHC).

Et comme elle se déplace "lentement", des précipitations aussi importantes "posent quelques problèmes pour les cours d'eau" et augmentent les risques d'inondations soudaines même dans des Etats éloignés du Golfe du Mexique comme le Missouri.

Le niveau de la mer et du lac Pontchartrain, sur les berges duquel est nichée La Nouvelle-Orléans -ville située à 5 mètres en-dessous du niveau de la mer par endroits- subissait samedi matin une hausse pouvant aller jusqu'à 1,8 mètre.

Mises en garde

Les autorités ont multiplié les mises en garde et le dispositif anti-inondation composé notamment d'un réseau de digues de 6,10 mètres de hauteur et de vannes a été activé. Et les 118 pompes chargées d'évacuer les eaux étaient en conditions opérationnelles "optimales".

La Nouvelle-Orléans est bien préparée et les digues devraient tenir, a affirmé le gouverneur John Bel Edwards, qui a décrété l'état d'urgence mercredi. "Personne ne doit prendre cette tempête à la légère", a-t-il tweeté.

Couvre-feu

La petite ville de Morgan City, située à environ 140 kilomètres au sud-ouest de La Nouvelle-Orléans, devrait être l'une des plus touchées. Le coeur de la tempête se trouvait à 80 km à 15h00 GMT.

La maire de La Nouvelle-Orléans LaToya Cantrell a appelé les habitants à rester à l'abri. La ville avait instauré un couvre-feu pour la nuit de vendredi à samedi, à l'instar d'autres localités.

Dans le Quartier français, le coeur historique de la ville, où des sacs de sable et des panneaux de bois protégeaient les magasins, quelques fêtards avaient quand même tenu à descendre la célèbre Bourbon Street en chantant et en buvant des cocktails "ouragan".

Si des milliers d'habitants ont évacué vendredi les zones côtières, d'autres, en particulier dans les bayous, ont choisi de braver les éléments.

Les inquiétudes tiennent surtout aux pluies diluviennes et à la submersion côtière qui accompagnent la tempête. D'autant que le sol est déjà saturé après de récents orages et une pluviosité importante depuis le début de l'année ayant provoqué plusieurs crues du Mississippi.

Cumul de précipitations

La tempête devrait apporter 25 à 50 cm de pluie en Louisiane mais l'accumulation des précipitations pourrait atteindre 63 cm par endroits. L'Etat voisin du Mississippi ainsi que celui du Tennessee sont également menacés "d'inondations potentiellement mortelles".

Le Mississippi, plus grand fleuve d'Amérique du Nord, atteignait dès vendredi son niveau de crue (5,18 mètres) à La Nouvelle-Orléans. Il ne devrait finalement pas aller au-delà, selon les météorologues qui ont revu samedi leurs prévisions à la baisse.

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi soir la Louisiane en situation d'urgence, permettant aux agences fédérales de participer aux secours.

Cet Etat reste traumatisé par le souvenir de l'ouragan Katrina en août 2005. Les digues protégeant la Nouvelle-Orléans avaient cédé, inondant 80% de la cité et causant un millier de morts, sur le total de plus de 1800 durant la catastrophe.

