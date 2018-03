Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 février 2018 16:18 27. février 2018 - 16:18

La Bibliothèque nationale suisse propose une rétrospective de la revue Parkett, dont le 101e et dernier numéro a paru en 2017. L’exposition ouvrira ses portes le 1er mars et pourra être visitée jusqu’au 29 juin.

L'inauguration se déroulera en présence de deux membres du comité de rédaction de la revue, Jacqueline Burckhardt et Bice Curiger, a indiqué mardi la Bibliothèque nationale. La revue, éditée entre 1984 et 2017 également par Dieter von Graffenried, entre autres, n’a pas seulement marqué l’art contemporain, elle l’a aussi transporté dans nos salons, souligne le communiqué.

Les 101 numéros seront exposés à la Bibliothèque nationale dans une atmosphère évoquant précisément un salon. C’est la première fois que la publication est montrée dans son entier. L’exposition présente en outre un choix d’œuvres d’art dont la création et la distribution sont étroitement liées à la collection.

On peut notamment y admirer des créations de Jeff Koons et de Pipilotti Rist ainsi que la dernière œuvre d’Andy Warhol. Le commissaire d’exposition et auteur Hans Ulrich Obrist, l’artiste Mai-Thu Perret et l’auteur, éditeur et comédien Patrick Frey témoignent dans des enregistrements vidéo de leur travail avec, pour et sur Parkett.

La revue est depuis peu accessible en ligne gratuitement jusqu’au numéro 94 (2014) sur la plateforme e-periodica. L’exposition et le projet de numérisation ont été conçus en étroite collaboration avec les éditions Parkett.

