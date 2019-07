La Conférence TransJurassienne a échangé jeudi à Fleurier (NE) sur la gestion de l’eau face au changement climatique. L'organisme axe cette année ses travaux sur les enjeux environnementaux, plus particulièrement sur les problématiques liées à l’eau.

Près de 80 représentants d’associations et de collectivités françaises et suisses ont ainsi participé à une journée de réflexion dans le Val-de-Travers, a indiqué la Conférence TransJurassienne (CTJ) dans un communiqué. Plusieurs pistes de coopérations et d’adaptations ont été esquissées par les acteurs du territoire.

La première partie de la journée a été consacrée à la présentation des problématiques spécifiques de l’Arc jurassien. Les intervenants français et suisses (services de l’Etat, des cantons, des territoires et des organismes spécialisés) ont proposé un état des lieux de la gouvernance de l’eau.

Sols et cours d'eau

Les caractéristiques du territoire au niveau des sols et des cours d’eau de l’Arc jurassien ont été abordées dans la foulée. Il a également été question de prospective, avec des exemples de mesures et bonnes pratiques mises en place au niveau local pour adapter la gestion de la ressource au changement climatique.

Les participants ont travaillé ensuite sur les enjeux et priorités à l’échelle de leurs territoires de coopération. Leur objectif consistait à faire émerger des réponses conjointes à des problématiques locales, et d’imaginer de nouvelles coopérations franco-suisses pour mener des actions concrètes sur les territoires.

Trois axes sont ressortis: partage des connaissances et mise en place d’une gouvernance transfrontalière, restauration des milieux naturels et cours d’eau transfrontaliers et sensibilisation au changement climatique par une meilleure conciliation des usages entre agriculture, urbanisme, tourisme et industrie.

La CTJ regroupe les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud, ainsi que la Région Bourgogne-Franche-Comté et la préfecture de région Bourgogne-Franche-Comté.

