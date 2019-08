Le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Beznau, à Döttingen (AG), sera déconnecté du réseau samedi pour les travaux de révision annuelle. Sur les 121 éléments combustibles du réacteur, 20 seront changés.

Les installations seront aussi inspectées et examinées, a indiqué vendredi l'exploitant Axpo. Des essais de pression et des tests des systèmes sont aussi prévus. Au total, 450 collaborateurs de la centrale et des centaines d'employés externes suisses et étrangers participent aux travaux de révision.

