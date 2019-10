Les accusés de l'affaire Chrome ont été condamnés pour trafic important de stupéfiants et blanchiment d'argent (photo symbolique).

Le procès en appel de quatre hommes accusés d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants s'est ouvert mardi à Neuchâtel sous haute sécurité policière. Le Ministère public et les avocats des principaux prévenus avaient fait recours du verdict de première instance.

Les prévenus, trois Kosovars et un Italien, avaient été reconnus coupables d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants et de blanchiment d'argent le 5 octobre 2018 par le Tribunal criminel de La Chaux-de-Fonds. Le principal accusé avait écopé d'une peine de huit ans de prison.

Une peine de 33 mois de prison a été infligée au second accusé. Le troisième larron a été condamné à un an de prison avec sursis et le restaurateur italien, où se déroulait le trafic de stupéfiants, à deux ans de prison avec sursis. L'ampleur du trafic de drogue avait alors fait débat entre l'accusation et la défense.

Agent infiltré

Lors de l'audience devant la Cour pénale du Tribunal cantonal, la défense a une nouvelle fois dénoncé le rôle de l'agent infiltré et les écoutes téléphoniques. Les mandataires des accusés ont été unanimes pour estimer qu'il fallait écarter ces pièces du dossier "Chrome", du nom donné à cette affaire.

"Nous estimons que le dossier d'infiltration ne répond pas aux règles légales", a expliqué David Freymond, avocat de l'un des accusés. Pour la défense, l'agent infiltré, parfois qualifié d'agent provocateur, aurait donné des conseils au restaurateur. La taupe n'aurait pas reçu directement d'instructions du Ministère public.

S'agissant des écoutes téléphoniques, la défense estime que la traduction ne remplit pas les exigences légales. "On a construit a posteriori la validité des écoutes", a affirmé Yves Grandjean. "L'infiltration est valable et exploitable", a rétorqué la procureure Nathalie Guillaume-Gentil Gross.

La Cour pénale présidée par Marie-Pierre de Montmollin a refusé de renvoyer l'affaire en première instance. Elle n'est donc pas entrée en matière sur les moyens de preuve préjudiciels présentés par les avocats qui évoquaient des vices de forme.

Haute sécurité

Ce procès en appel pour trafic de drogue s'est déroulé sous haute surveillance policière. Plus d'une dizaine de policiers, appuyés par des chiens, avaient été déployés dans et autour du tribunal. Pour entrer dans la salle, public, journalistes et avocats ont dû se soumettre à une fouille.

En première instance, le Ministère public avait requis une peine de 15 ans de prison ferme contre le principal accusé. La procureure avait aussi requis des peines plus sévères contre les trois autres accusés, soit huit ans de prison pour le restaurateur italien et de onze et cinq ans de prison pour les bras droits du principal accusé.

Guerre des quantités

Lors du procès en première instance, la procureure avait parlé de centaines de kilos de cocaïne livrées depuis l'Amérique latine en Europe entre 2011 et 2015, ainsi que de centaines de kilos de marijuana depuis l'Albanie et le Kosovo en Suisse. Pour les défenseurs, la justice et la police s'étaient fait tout un film.

La Cour avait retenu le trafic de marijuana - 216 kilos pour le principal accusé - et de cocaïne mais dans une mesure moins importante que celle défendue par l'accusation.

