20 juin 2018

Radio 24 et Radio Argovia vont continuer d'émettre sur ondes courtes et sur DAB+, sans changer leur ligne en matière de contenu, tout en se donnant davantage de libertés, indique le groupe AZ Medien (photo symbolique).

Suffisamment puissantes, les stations Radio 24 et Radio Argovia rendent leur concession à l'OFCOM. Le groupe AZ Medien, qui les détient, entend maintenir le rôle de service public de la radio zurichoise et de sa consoeur argovienne tout en s'octroyant plus de liberté.

La reddition de la concession octroyée en 2008 par l'Office fédéral de la communication (OFCOM) permettra aux deux radios régionales davantage de libertés en matière de contenu et la possibilité de collaborer avec d'autres stations de radio, écrit mercredi le groupe de presse argovien AZ Medien. Jusqu'à présent, Radio 24 et Radio Argovia n'avaient reçu aucun soutien financier de la Confédération, malgré la concession.

Il ne s'agit pas de changer la ligne de leurs programmes ni de les repositionner, précise AZ Medien. Le rôle de service public régional, que remplissent Radio 24 et Radio Argovia, continuera à être pleinement rempli, assure le groupe. L'OFCOM permet aux détenteurs de concessions de les rendre, sans que ces dernières ne soient réattribuées.

Deux régions bien desservies

La Confédération n'est pas obligée par la loi d'octroyer des concessions qui couvrent tout le territoire, a expliqué à Keystone-ATS Francis Meier, porte-parole de l'OFCOM.

De plus, les deux régions concernées (Zurich/Glaris pour Radio 24, Argovie pour Radio Argovia) sont déjà bien desservies par les médias. Dans la zone de diffusion de Radio 24 en outre, deux autres radios détenant une concession de service public émettent leurs programmes (Radio Zürisee et Radio 1).

Radio 24 et Radio Argovia continueront d'émettre leurs programmes sur ondes courtes et sur DAB+, souligne AZ Medien. En raison du basculement complet de l'émission de programmes radio sur DAB+ en 2020, l'OFCOM permet à toute station de radio d'émettre sur les ondes courtes, aussi longtemps que ce canal existe, indépendamment de l'octroi d'une concession.

