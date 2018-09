Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

14 septembre 2018

Kimi Räikkönen a réussi le meilleur temps de la première journée d'essais du Grand Prix de F1 de Singapour. Il a ainsi donné une "réponse personnelle" à Ferrari après son départ à la fin de la saison.

Il y a deux semaines à Monza, le Finlandais de 38 ans avait appris qu'il serait remplacé par Charles Leclerc chez Ferrari en 2019. Räikkönen poursuivra lui sa carrière chez Sauber. Ferrari a expliqué à Singapour que l'engagement de Leclerc ne représentait pas un échange avec Räikkönen.

Sauber peut être satisfait de cette première journée d'entraînement sur le circuit urbain de 5,063 km. Lors des premières 90 minutes, disputées au crépuscule, Leclerc s'est classé neuvième malgré un accident - collision avec le mur suite à une mauvaise trajectoire. Ericsson a bouclé au 11e rang. Lors du deuxième entraînement sous les projecteurs dans la cité-état, les deux pilotes Sauber ont perdu un peu de terrain: Ericsson (12e) et Leclerc (14e).

Dominateurs lors de la séance de l'après-midi, les pilotes Red Bull, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, ont réussi les meilleurs temps avec des pneus hypersoft. Les pilotes Mercedes Lewis Hamilton (6e) et Valtteri Bottas (8e) ont trouvé un meilleur compromis avec leurs pneus en soirée. Hamilton a progressé au 2e rang à 1 centième de Räikkönen et Bottas à la 5e place.

Sebastian Vettel a dû écourter sa deuxième séance avec un 9e rang. Le Thurgovien d'adoption a touché le mur et a complètement détruit le circuit de refroidissement de sa voiture. Le pilote Ferrari avait expliqué avant les essais: "Mercedes n'est pas mon adversaire le plus redoutable. C'est moi-même dont je dois me méfier en premier." L'Allemand n'a pas eu tort une nouvelle fois. Il a déjà perdu de nombreux points cette saison par sa faute. Il compte 30 points de retard sur Hamilton au Championnat du monde.

Singapour. Grand Prix de Singapour. Essais libres. 1re partie: 1. Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 1'39''711 (182,796 km/h). 2. Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, à 0''201. 3. Sebastian Vettel (GER), Ferrari, à 0''286. 4. Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, à 0''775. 5. Nico Hülkenberg (GER), Renault, à 1''394. 6. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, à 1''521. 7. Carlos Sainz (ESP), Renault, à 1''618. 8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, à 1''718. 9. Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, à 2''324. Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, à 2''397. 11. Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari, à 2''697. 12. Sergio Perez (MEX), Racing Point Force India-Mercedes, à 2''701. 13. Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, à 2''741. 14. Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault, à 2''919. 15. Esteban Ocon (FRA), Racing Point Force India-Mercedes, à 3''466. 16. Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda à 3''529. 17. Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda, à 3''774. 18. Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes, à 4''138. 19. Sergeï Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes, à 4''325. 20. Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault, à 5''449. 20 pilotes en lice.

2e partie: 1. Räikkönen 1'38''699 (184,670 km/h). 2. Hamilton à 0''011. 3. Verstappen à 0''522. 4. Ricciardo à 0''610. 5. Bottas à 0''669. 6. Sainz à 1''575. 7. Grosjean à 1''685. 8. Alonso à 1''760. 9. Vettel à 1''934. 10. Hülkenberg à 1''969. 11. Perez à 2''075. 12. Ericsson à 2''113. 13. Ocon à 2''171. 14. Leclerc à 2''363. 15. Magnussen à 2''455. 16. Vandoorne à 2''465. 17. Hartley à 2''843. 18. Gasly à 2''916. 19. Stroll à 3''442. 20. Sirotkin à 3''482. 20 pilotes en lice.

