Rafael Nadal s'est qualifié pour la finale de l'US Open. Il affrontera ce dimanche Daniil Medvedev dans sa quête d'un 4e titre à Flushing Meadows, son 19e en Grand Chelem.

L'Espagnol s'est imposé 7-6 (8/6) 6-4 6-1 devant l'Italien Matteo Berrettini après 2h35'de jeu. "Le 1er set a été frustrant parce que j'ai eu beaucoup de balles de break et lui pas une seule. Et on ne veut pas se retrouver au tie-break contre lui !", explique Nadal en référence au terrible service de l'Italien.

Durant tout le match, Berrettini n'a pas eu la moindre balle de break, tandis que Nadal en a remporté 4 sur 16. En revanche, dans le jeu décisif du premier set l'Italien a 6/4 pour se procurer deux balles de set. Mais l'Espagnol a alors aligné quatre points de rang pour remporter la manche.

Rafael Nadal jouera dimanche sa cinquième finale de l'US Open: sur les quatre déjà jouées il en a remporté trois (2010, 2013, 2017) et perdu une face à Novak Djokovic en 2011. Il aura pour adversaire en la personne de Daniil Medvedev, l'homme en forme de la tournée estivale nord-américaine sur dur puisqu'il a joué les finales des trois tournois précédant l'US Open, remportant au passage celui de Cincinnati.

Le Russe s'est qualifié à la faveur de son succès 7-6 (7/5) 6-4 6-3 face à Grigor Dimitrov. Il a dû, lui aussi, sauver une balle de premier set avant de passer l'épaule face au "bourreau" de Roger Federer. Victorieux de 20 de ses 22 derniers matches, Daniil Medvedev abordera sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem dans la peau de l'outsider. Aura-t-il les ressources physiques pour résister à la furia de Rafael Nadal qui aura l'occasion de se rapprocher à une longueur du record des vingt titres du Grand Chelem détenu par Roger Federer ?

