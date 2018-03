Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 mars 2018 18:37 02. mars 2018 - 18:37

Comme Stan Wawrinka, Rafael Nadal fera l'impasse sur les tournois d'Indian Wells et de Miami. Le Majorquin souffre toujours de cette blessure à la cuisse qui l'a contraint à l'abandon à Melbourne.

Après avoir jeté l'éponge en quart de finale de l'Open d'Australie devant Marin Cilic, Rafael Nadal devait effectuer sa rentrée cette semaine à Acapulco. Mais il a finalement déclaré forfait au Mexique après avoir ressenti à nouveau des douleurs à l'entraînement lundi.

"J'ai besoin de récupérer", avoue Rafael Nadal dans un communiqué. Il entend, comme Stan Wawrinka, tout miser sur la saison sur terre battue qui doit le conduire vers une onzième couronne à Roland-Garros.

Ce double forfait de Rafael Nadal offre pratiquement l'assurance à Roger Federer de conserver sa place de no 1 mondial jusqu'aux trois coups de la saison sur terre battue. Le Majorquin ne pourra pas défendre les 990 points gagnés l'an dernier à Acapulco (finale), Indian Wells (1/8 de finale) et Miami (finale). A l'issue du tournoi de Miami, son total de points s'élèvera ainsi à 9770 points.

Crédité pour sa part aujourd'hui de 10'105 points, Roger Federer en remettra 2000 en jeu à Indian Wells et à Miami. Le Bâlois devra en gagner 666 pour toujours devancer Rafael Nadal. Deux demi-finales à Indian Wells et à Miami seront ainsi suffisantes pour qu'il demeure le no 1.

