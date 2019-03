Agendé cet après-midi aux alentours de 13.00 (21.00 en Suisse), le choc entre Roger Federer et Rafael Nadal à Indian Wells aura-t-il bien lieu ? Il est permis d'en douter.

Rafael Nadal s'est, en effet, blessé au genou lors de son quart de finale victorieux 7-6 7-5 contre Karen Khachanov. Le Majorquin a fait appel au soigneur pour demander la pose d'un bandage. Il avait connu la même alerte à l'US Open contre le même adversaire avant de s'incliner contre Juan Martin del Potro sans pouvoir vraiment se battre.

"J'espère être prêt pour cette demi-finale, explique Rafael Nadal. Etre à 100 % de mes moyens pour faire face à mon plus grand rival." Les deux hommes s'affronteront pour la trente-neuvième fois, la première depuis octobre 2017. On voit mal Rafael Nadal se présenter sur le court s'il n'est pas pleinement convaincu d'avoir vraiment sa chance dans cette demi-finale.

Il semble acquis que Rafael Nadal fera l'impasse sur le Masters 1000 de Miami qui débute jeudi prochain pour ménager son genou avant les trois coups de la saison sur terre battue. "J'aime jouer sur dur, mais mon corps moins, explique-t-il. Je ne suis pas le seul à être confronté à ce problème. Il serait bon de jouer sur des surfaces moins traumatisantes pour les organismes. Je ne parle pas uniquement pour la carrière des joueurs, mais aussi pour leur après-carrière. On va peut-être en payer le prix quand on aura 45 ans ou plus et ce ne sera pas très beau. Quand on voit comment d'anciens joueurs marchent, c'est dur parfois." Il pense sans doute en premier lieu à Boris Becker, qui souffre de douleurs à la hanche depuis des années.

