Roi de la terre battue, Rafael Nadal (no 2) a décroché un 12e titre à Roland-Garros. Le gaucher majorquin a battu Dominic Thiem (no 4) 6-3 5-7 6-1 6-1 dans un "remake" de la finale 2018.

Rafael Nadal revient ainsi à deux longueurs seulement de Roger Federer, avec désormais 18 trophées du Grand Chelem à son palmarès. L'écart n'avait jamais été aussi faible entre les deux éternels rivaux. Mais le Bâlois aura l'occasion de reprendre ses distances à Wimbledon, où il visera un 9e titre.

Mieux qu'Emerson, sur un seul tournoi!

Sacré à la Porte d'Auteuil dès sa première participation à cette deuxième levée du Grand Chelem en 2005, Rafael Nadal a donc remporté 12 des 15 dernières éditions (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019)! Le titre lui a donc échappé en 2009 (année du sacre de Roger Federer), en 2015 (année du triomphe de Stan Wawrinka) et en 2016 (année où Novak Djokovic s'est imposé).

Ce total de 12 sacres à Roland-Garros - où on l'imagine capable de poursuivre son règne si son corps tient le choc - est hallucinant. A titre de comparaison, seuls trois autres hommes ont remporté plus de titres majeurs dans toute l'histoire du tennis: Roger Federer (20), Novak Djokovic (15) et Pete Sampras (14)! Cinquième joueur le plus titré, Roy Emerson a gagné 12 "Majors", mais au total...

Thiem a pu y croire

Contraint de batailler pendant 2h45' samedi pour vaincre la résistance de Novak Djokovic dans une demi-finale qui avait été interrompue vendredi soir, Dominic Thiem a pourtant pu croire en son étoile dans cette finale. L'Autrichien a, ainsi, réussi le premier break du match pour mener 3-2. Et il a surtout pu égaliser à une manche partout, en profitant il est vrai d'un jeu de service catastrophique de son adversaire à 6-5 dans le deuxième set.

Rafael Nadal - dont le bilan dans des matches joués sur terre battue au meilleur des cinq sets est de 118 victoires pour 2 défaites - n'a toutefois laissé aucun répit à Dominic Thiem. Le taureau de Manacor a remporté les quatre derniers jeux du premier set pour placer une première banderille. Et il a remis ça dans la troisième manche, s'adjugeant les quatre premiers jeux en gagnant 16 points sur 17 (dont les 11 premiers) pour reprendre le contrôle.

Groggy après la perte d'un troisième set dans lequel Rafael Nadal avait nettement élevé son niveau de jeu, Dominic Thiem se retrouvait face à un défi incommensurable. Il s'est bien procuré une balle de break dès le premier jeu du quatrième set, puis deux autres dans le troisième jeu. Mais Rafael Nadal les a effacées toutes les trois. Et entre-temps, le no 2 mondial s'était emparé du service autrichien dans le deuxième jeu. Il n'allait plus lâcher son os.

