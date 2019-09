Aucun qualifié pour les quarts de finale de l'US Open l'a été sans perdre une seule manche. Rafael Nadal a, en effet, lâché un set devant Marin Cilic (no 22).

Soutenu par Tiger Woods dans son box, Rafael Nadal s'est ainsi imposé 6-3 3-6 6-1 6-2 devant le Croate, victorieux de cet US Open en 2014. Malgré la perte du deuxième set, le Majorquin a laissé une grande impression. Il a pleinement justifié le statut de favori no 1 qui lui revient après la défaite de Novak Djokovic la veille au soir face à Stan Wawrinka.

Pour son neuvième quart de finale de rang dans un tournoi du Grand Chelem, Rafael Nadal affrontera Diego Schwartzman (no 20). Il mène 7-0 dans son face-à-face devant le lutin argentin, qualifié à la faveur de son succès en quatre sets devant le vainqueur du Geneva Open Alexander Zverev (no 6).

L'autre quart de finale de ce bas du tableau s'annonce beaucoup plus indécis. Il opposera Gaël Monfils (no 13) à Matteo Berrettini (no 24), le premier Italien à se hisser à ce stade de la compétition à New York depuis Corrado Barrazutti en.... 1977. Le vainqueur du tournoi de Gstaad 2018 a livré une performance de choix pour battre 6-1 6-4 7-6 Andrey Rublev (ATP 43). Il ne partira pas battu d'avance devant Gaël Monfils même si le Français a survolé les débats devant Pablo Andujar (ATP 70) qu'il a battu 6-1 6-2 6-2 en seulement 86 minutes.

Neuer Inhalt Horizontal Line