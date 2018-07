Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

01. juillet 2018 - 20:23

Le chanteur britannique Rag'n'Bone Man a annulé son concert au Montreux Jazz Festival (MJF) dimanche soir quelques heures avant de se produire sur scène. Une annulation dictée par des raisons médicales.

Mathieu Jaton, directeur du MJF, ne cache pas sa déception et sa tristesse. "Je suis vachement triste, tout particulièrement pour ce concert. Il y a un facteur émotionnel", a-t-il confié dimanche soir à Keystone-ATS. "Je suis également triste pour lui parce que jouer en tête d'affiche au Stravinski, c'était un peu l'apothéose".

Le trentenaire fait en effet partie des rares artistes que le festival met en lumière lors de la présentation de sa programmation. Il y a deux ans, Rag'n'Bone Man avait ainsi chanté quelques-uns de ses titres aux médias et aux invités lors de la conférence de presse de la 50e édition. Il s'était aussi produit dans la salle du Lab.

Venu sur place

"Ce premier week-end de festival s'est super bien passé avec une météo nickel et je me réjouissais tant de ce concert", poursuit Mathieu Jaton. Et d'ajouter que l'artiste est venu jusqu'à Montreux (VD) et qu'il aurait véritablement souhaité se produire,"mais il n'est pas assez bien".

Une annulation de dernière minute comme celle-ci, le boss du MJF en avait vécu une seule jusqu'ici sur les vingt dernières années: celle des Rita Mitsouko. "Et j'espère que cela n'arrivera plus".

"Après l'émotion, il faut tout mettre en place pour le client", ajoute-t-il. Le concert d'Angus & Julia Stone, qui devait précéder Rag'n'Bone Man, est maintenu. Il est prolongé et durera deux heures.

Les festivaliers qui décident de venir au Stravinski pour y prendre part ont droit à un bon de 50 francs. Quant à ceux qui ne souhaitaient assister qu'à la performance du britannique, ils seront remboursés.

