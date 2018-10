Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 20:22 26. octobre 2018 - 20:22

S'il fait le choix de jouer, Roger Federer n'aura pas une feuille de route très simple à Paris-Bercy. Tête de série no 3 du tableau, le Bâlois entrera dans la danse face à un grand serveur.

Tête de série no 3 du tableau, Roger Federer sera, en effet, opposé au vainqueur de la rencontre entre Milos Raonic et Jo-Wilfried Tsonga. Même s'ils ont payé cette année tous les deux un lourd tribut aux blessures, le Canadien et le Français demeurent des hommes dangereux. Surtout en indoor.

Roger Federer n'a plus disputé le Masters 1000 de Bercy, qu'il a remporté en 2011, depuis une défaite en huitième de finale face à John Isner en 2015. Il figure dans la partie de tableau de Novak Djokovic.

Tête de série no 1, Rafael Nadal sera de retour aux affaires à Bercy. Absent des courts depuis son abandon en demi-finale de l'US Open face à Juan-Martin del Potro, le Majorquin entamera son tournoi contre Fernando Verdasco ou Jérémy Chardy.

