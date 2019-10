Des centaines de Hongkongais se sont rassemblés mercredi matin devant l'école du jeune manifestant de 18 ans, blessé la veille par un tir à balle réelle de la police lors de heurts qui ont éclaté en marge de manifestations pro-démocratie. Son état actuel est stable.

La jeune victime a été blessée dans le quartier de Tsuen Wan, à environ 10 kilomètres du centre-ville, par un policier qui lui a tiré dessus à bout portant au niveau du torse alors que son unité avait été attaquée par des protestataires.

Des élèves de son école ont notamment scandé: "Pas d'émeutiers, seulement de la tyrannie", tout en tenant des photographies de l'incident qui a été filmé, a constaté l'AFP.

C'est le premier manifestant à avoir été victime de tir à balles réelles depuis le début des affrontements entre les militants pro-démocratie et les forces de l'ordre.

Version de la police contestée

Selon la police, l'auteur du tir craignait pour sa vie. "Dans un laps de temps très court, il a pris une décision et a tiré sur l'assaillant", a expliqué le chef de la police hongkongaise. Cette version est contestée par des manifestants qui affirment que le policier a foncé dans la mêlée et a sorti son arme à feu.

Mardi, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues, entendant défier Pékin qui célébrait le 70e anniversaire de la fondation de la Chine populaire.

Cette journée a donné lieu aux pires violences depuis près de quatre mois de mobilisation. Les hôpitaux ont affirmé avoir admis plus de 70 personnes lors de cette journée de violences, tandis que la police avançait le chiffre de 25 policiers blessés. Elle a par ailleurs indiqué avoir procédé à 160 arrestations et tiré six fois au total.

Différents quartiers de la ville ont été le théâtre de longs affrontements, jusqu'à tard dans la soirée.

