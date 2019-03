Les sapeurs-pompiers de la Birse, Moron, Tramelan et les pompiers professionnels de Bienne ont dû intervenir.

Un incendie a détruit vendredi matin un appartement à Reconvilier (BE). Personne n'a été blessé par le sinistre. Une enquête a été ouverte pour établir la cause de l'incendie et évaluer le montant des dégâts.

La police cantonale bernoise a été informée vendredi vers 10h00 qu'un appartement était en feu à la route de Saules à Reconvilier. Rapidement sur les lieux, les pompiers de la Birse, Moron, Tramelan et les pompiers professionnels de Bienne ont rapidement pu contrôler les flammes, indique la police.

Deux bâtiments adjacents ont été évacués à titre préventif. L'appartement concerné a été fortement endommagé et n'est plus habitable. Il n'y a pas eu de blessés mais deux personnes ont été examinées sur les lieux de l'incendie.

