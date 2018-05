Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mai 2018 18:36 13. mai 2018 - 18:36

La 40e édition des Journées littéraires de Soleure a attiré plus de 18'000 visiteurs, nouveau record. Le festival s'est achevé dimanche avec une lecture de l'auteur alémanique Peter Stamm et une performance du Bernois Pedro Lenz.

Cette édition anniversaire a attiré 2000 personnes de plus que l'an passé, indique le festival dimanche dans un communiqué. Flâneries littéraires et performances musicales ont été conçues spécialement pour l'occasion et ont attiré les curieux dans les rues et les bars de Soleure durant les soirées, ont relevé les organisateurs.

Plus de 70 écrivains et traducteurs suisses et étrangers ont participé à la manifestation. Côté francophone, on pouvait signaler la présence de la Française Marie Redonnet, de son compatriote Jean-Christophe Bailly et de la Genevoise Laurence Boissier.

La dessinatrice genevoise Albertine a présenté son travail à un public alémanique pour la première fois au travers d'une exposition mêlant oeuvres ludiques, poétiques et innovantes, dont des films d'animation. L'exposition est encore visible jusqu'au 27 mai.

Des pointures internationales, comme l'Irlandais John Banville (lauréat du Man Booker Prize), la Néerlandaise Margriet de Moor ou l'Israélien Assaf Gavron étaient également de la partie.

Les organisateurs des Journées littéraires donnent rendez-vous au public pour la 41e édition qui se tiendra du 31 mai au 2 juin 2019.

