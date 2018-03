Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

9 octobre 2013

Six couples de gypaètes ont élevé chacun un jeune avec succès en 2013 en Suisse. Un record depuis le début de la réintroduction du plus grand oiseau des Alpes en 1987. Afin d'estimer plus précisément les effectifs, les ornithologues amateurs sont appelés à participer aux journées d'observation du 11 au 19 octobre.

L'action vise également a découvrir de nouveaux couples nicheurs qui seront ensuite suivis par des spécialistes, indiquent la Fondation Pro Gypaète et la Station ornithologique suisse mercredi. En 2013, neuf couples nicheurs étaient connus dont six ont élevé un jeune.

Le gypaète barbu est reconnaissable à son envergure de trois mètres, à sa queue en forme de losange et ses ailes étroites et pointues. De près, l'observateur peut distinguer sa barbe et un cercle oculaire rouge.

Ce rapace avait été exterminé dans les Alpes à la fin du 19e siècle. Les premières naissances enregistrées grâce au programme de réintroduction international se sont produites en 2007. Dans tout l'espace alpin, environ 30 couples ont niché et 16 ont élevé un jeune cette année.

