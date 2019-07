Le navigateur Alan Roura peut toujours rêver de battre le record de la traversée de l'Atlantique nord sur un monocoque. Mardi à la mi-journée, il était en avance de 93,1 milles par rapport au record.

Au pointage de 10h55, le Genevois et son bateau La Fabrioque se trouvaient à 964,6 milles de l'arrivée au cap Lizard, dans les Cornouailles. Le record détenu depuis 2013 par le Français Marc Guillermot est de 8 jours, 5 heures, 20 minutes et 20 secondes pour accomplir la traversée de 2800 milles nautiques (5333 km) entre New York et l'arrivée.

