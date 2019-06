La Parade Arc-en-ciel de l'Europride 2019 à Vienne a rassemblé samedi entre 460'000 et 500'000 personnes. C'est un record pour ce grand défilé et rassemblement des communautés LGBT de toute l'Europe, ont indiqué samedi soir les organisateurs.

Le cortège s'est étendu sur 2 km environ. Depuis deux semaines, la capitale autrichienne était devenue l'épicentre de la communauté LGBT européenne. Au programme: des évènements informatifs et culturels, des débats et des soirées placés sous le signe de la lutte contre l'homophobie et l'exclusion.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Billets gratuits pour rencontrer Lili Hinstin