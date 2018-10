Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

La Fête de la pomme 2018 qui s'est déroulée samedi à Riddes (VS) s'est lancé un défi inédit: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le pari a été gagné.

Avec ses 390 kg de compote de pommes, la fête de la pomme à Riddes (VS) a battu le précédent record du monde de 324,8 kg. Elle attend maintenant la certification finale pour entrer dans le livre des records, le Guinness book.

Dans la commune valaisanne de Riddes, la pomme est reine. Les vergers occupent plus de cent hectares et le fruit a même une fête à son nom qui se déroule tous les deux ans et attire plus de 70 exposants et 5000 visiteurs.

Bien que minée par la pluie, l'édition de samedi avait une saveur particulière: une vingtaine de personnes de la Fondation Domus, institution valaisanne de réhabilitation psychosociale, épaulées par des visiteurs de la fête ont pelé, évidé, émincé et cuit pas moins de 500 kilos de pommes entre 09h00 et 14h00.

Le but: battre le record du monde du plus gros bol de compote de pommes. Le record est détenu depuis 2013 par Musselman's Apple Sauce à Baltimore (USA), avec un bol de 324,8 kg, a indiqué à Keystone-ATS Caroline Monnet, présidente du comité de la Fête de la pomme.

Pas de gaspillage!

Pas de juge officiel à Riddes, mais les rapports d'un contrôleur du pesage, d'un contrôleur de l'hygiène agréé et de deux témoins indépendants, comme l'exige le livre Guinness des records (GWR). Toutes les données seront envoyées la semaine prochaine au GWR, qui entérinera ou non la performance.

D'ici là, pas de gaspillage. La compote sera distribuée aux écoles, EMS et crèches de la région qui ont déjà passé commande. Le reste a été vendu lors de la fête et les recettes reversées à la Fondation Domus.

