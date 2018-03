Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

21 octobre 2013

Genève - Les Russes Tatiana Volosozhar et Maxim Trankov ont établi un nouveau record mondial chez les couples pendant que la Japonaise Mao Asada a réalisé le grand chelem du Grand Prix, lors du Skate America.

A Detroit, Asada est devenue en effet la première patineuse à avoir remporté les six étapes actuelles du Grand Prix (Skate America, Skate Canada, Coupe de Chine, Trophée NHK, Trophée Eric Bompard, Coupe de Russie).

La Japonaise de 23 ans a devancé sur le podium la championne des Etats-Unis Ashley Wagner et la jeune Russe Elena Radionova (14 ans et championne du monde juniors), qui participait dans le Michigan à sa première épreuve du Grand Prix. La double championne du monde (2008, 2010), convaincante dans le programme court, a été moins à l'aise dimanche dans le libre (chute sur son triple axel) mais sa prestation a été suffisante pour devancer Wagner de dix points (204,55 pts contre 193,81).

Chez les couples, les champions du monde Tatiana Volosozhar et Maxim Trankov ont confirmé leur statut de favori des JO de Sotchi en portant le record mondial de points dans la spécialité à 237,71 points. C'est le deuxième fois en moins d'un moins qu'ils améliorent les record mondiaux des programmes court et libre.

Ils ont fini avec près de 30 points d'avance sur les Canadiens Kirsten Moore-Towers/Dylan Moscovitch et 50 (!) sur leurs compatriotes Ksenia Stolbova/Fedor Klimov.

En février à Sotchi, sur leurs terres, les Russes devraient avoir pour seuls adversaires les Allemands Aliona Savchenko/Robin Szolkowy, quadruple champions du monde et d'Europe. Ils chercheront à réparer l'erreur de 2010, quand il n'y avait pas eu de Russes sur le podium des couples alors que des Soviétiques ou des Russes avaient remporté tous les titres olympiques de la spécialité de 1964 à 2006.

Samedi, le Japonais Tatsuki Machida s'était imposé chez les messieurs et Meryl Davis/Charlie White en danse sur glace. Le duo Américain est invaincu en Grand Prix depuis la saison 2009-2010, soit treize succès consécutifs.

La prochaine étape du Grand Prix, le Skate Canada, aura lieu vendredi et samedi à Saint-John, avec le triple champion du monde Patrick Chan et les champions olympiques de danse Tessa Virtue et Scott Moir.

