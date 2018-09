Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 septembre 2018 16:58 28. septembre 2018 - 16:58

Septembre 2018 figurera parmi les dix mois de septembre les plus chauds depuis le début des relevés en 1864, a annoncé MétéoSuisse vendredi dans un communiqué. Le mois est également marqué par un déficit des précipitations.

La température moyenne nationale de septembre projetée est de 12,5°C, soit la 8e la plus chaude depuis le début des mesures. Le semestre d'été (avril à septembre) 2018 sera, selon les chiffres des deux prochains jours, le plus chaud ou le deuxième plus chaud depuis 1864. Le réchauffement climatique est en cause.

Genève pourrait, avec une température mensuelle prévue de 18,2°C, battre le record précédent de 18,1°C datant de 1949. A Sion, le record de 2016 de 18,4°C sera également battu à 18,8°C en moyenne. Le Jungfraujoch (3580m) a atteint le 11 septembre une température maximale de 10,8°C, écrasant le précédent record de 9,7°C en 2000. A Lugano, la nuit du 12 au 13 septembre a vu un minimum nocturne de 19,7°C, soit juste au-dessous du seuil de la nuit tropicale, qui est de 20°C.

Les précipitations sont également sous la moyenne, notamment au Sud des Alpes et entre le lac de Neuchâtel et du Léman, où elles n'ont atteint que 20% de la norme. Les autres régions de Suisse ont reçu entre 40 et 80% de la norme. Le manque de pluie a particulièrement marqué le Sud des Alpes, le Valais, la région du Gothard et l'ouest de la Suisse.

Neuer Inhalt Horizontal Line