Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 octobre 2018 12:33 10. octobre 2018 - 12:33

Malgré un déclin au niveau national, Zurich est demeuré de loin le canton le plus créatif sur le plan entrepreneurial entre juillet et fin septembre (archives).

Le nombre de créations d'entreprises a connu un coup de frein sur le troisième trimestre de l'année en cours, selon une compilation des données du registre du commerce helvétique. Avec 9692 inscriptions, le recul a atteint 3,1% en comparaison annuelle.

Le cumul des trois premiers partiels débouche néanmoins toujours sur une tendance marginalement positive de 0,2%.

Zurich (1788) est demeuré de loin le canton le plus créatif sur le plan entrepreneurial entre juillet et fin septembre, devant Vaud (954) et Genève (855). Berne (771) manque le podium et Zoug (628) complète le quintet de tête, énumère le cabinet de conseil aux entreprises Crif dans son rapport périodique mercredi.

Le canton de Suisse centrale affiche la progression la plus marquée en nombre d'inscriptions, avec 84 nouvelles sociétés. Neuchâtel suit avec 32 et Soleure avec 23.

Le déclin au niveau national est largement attribuable aux cantons d'Argovie (-92), du Valais (-83) et de Saint-Gall (-67).

Par segment d'activité, le conseil de gestion (795) s'est montré le plus prolifique, devant le commerce de détail (708), la construction (681) et l'immobilier (540).

Si le nombre de créations d'entreprises a ralenti, celui des disparitions s'est étoffé de 1,8% pour atteindre 6892 radiations.

Neuer Inhalt Horizontal Line