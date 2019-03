Les productions américaines et en 3D n'ont pas convaincu les Suisses en 2018.

Les cinémas suisses ont connu une baisse de 13% du nombre d'entrées en 2018 par rapport à 2017. Ce sont surtout les films américains et en 3D qui ont souffert de ce recul, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

Ces deux catégories ont été particulièrement marquées par une baisse du nombre d'entrées: 13% pour les productions américaines, soit 1,2 million d'entrées en moins, et un recul de 30% pour les films en 3D, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les productions européennes et suisses ont également connu une baisse du nombre d'entrées. Mais la part de marché des films suisses est restée relativement importante l'année dernière, avec 6,4%. "#Female Pleasure" de Barbara Miller et "A l'école des philosophes" de Fernand Melgar ont été les productions helvétiques les plus populaires.

Plus de salles de cinéma en Suisse

Le nombre de salles de cinéma a en revanche augmenté l'an dernier, et s'élève désormais à 605. Les salles projetant des films en 3D ont aussi vu leur nombre grimper (326).

Pour l'OFS, ce phénomène s'explique par le fait que la plupart des cinémas qui ont ouvert l'année dernière comportaient plusieurs salles. Le nombre de cinémas est, quant à lui, resté stable. Il y a en a 276 en Suisse.

En moyenne, les Suisses se sont rendus 1,5 fois au cinéma dans l'année. Et le prix moyen du billet s'élevait à 15,20 francs.

