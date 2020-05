Swiss Life a vu ses revenus des primes fléchir au premier trimestre de 21% sur un an à 7,82 milliards de francs. Les recettes issues des frais et commissions ont en revanche bondi de 6% à 453 millions.

Exprimé en monnaies locales, le tassement des primes s'est inscrit à 20%, alors que le bond des recettes provenant des frais et commission s'est fixé à 11%, indique mardi l'assureur zurichois. Ce dernier rappelle que la baisse des primes était attendu, l'an dernier ayant été marqué par une vive hausse en raison du retrait au début 2019 d'Axa Suisse des affaires d'assurance complète.

Ajusté de cet effet, les recettes de primes ont affiché une hausse de 4% entre janvier et fin mars. Les produits directs des placements se sont hissés à 1,01 milliard de francs, contre 1,07 milliard douze mois auparavant, leur rendement direct non annualisé s'établissant à 0,6%, contre 0,7% à fin mars 2019.

Dans les affaires pour le compte de tiers, Swiss Life Asset Managers a enregistré un afflux de nouveaux capitaux nets de 13 millions de francs. Fin mars, les actifs gérés pour des tiers s'élevaient à 79,3 milliards de francs, contre 83 milliards à fin décembre 2019.

"La pandémie de Covid-19, avec les turbulences sur les marchés financiers et la réduction des activités commerciales qui en résultent, place aussi Swiss Life devant certains défis. Dans les résultats du premier trimestre publiés aujourd'hui, ces conséquences sont toutefois limitées. Nous avons pris des mesures afin que les effets restent également limités sur le reste de l'année", a précisé le directeur général de Swiss Life, Patrick Frost, cité dans le communiqué.

Au vu d'une "solide solvabilité et d'un modèle commercial durable et résistant", Swiss Life maintient les objectifs du programme "Swiss Life 2021".

Au rang des principaux effets de la pandémie de Covid-19, l'assureur mentionne les répercussions sur les marchés financiers, lesquelles concernent les activités reposant sur le versement de frais et de commissions et, en raison des produits des placements et des revenus nets des placements, également les activités d'assurance.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram