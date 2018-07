Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 16 juillet 2018 10:05 16. juillet 2018 - 10:05

Renault a fait état lundi d'une hausse de 9,8% de ses ventes mondiales en volumes au premier semestre, avec un record de 2,1 millions de véhicules.

La consolidation de deux nouvelles marques en Chine et le succès des modèles Clio et Duster en Europe ont compensé une baisse des ventes du groupe français en Iran et en Corée.

Sans tenir compte des marques chinoises de véhicules utilitaires Jinbei et Huasong, intégrées depuis janvier, les ventes du groupe au losange ressortent en progression de 5,3%.

Optimisme affiché

Renault, qui a revu en hausse la plupart de ses prévisions de marché en 2018, a enregistré une croissance de 4,4% en Europe au premier semestre.

Hors du continent, ses immatriculations sont ressorties en forte hausse (+16,4%), l'ajout des marques chinoises d'utilitaires, le rebond du marché sud-américain et la performance de Lada en Russie compensant une baisse de 10,3% des ventes en Iran et les difficultés persistantes du groupe en Corée, faute d'une offre adaptée.

